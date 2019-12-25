Водитель BMW устроил смертельную аварию на трассе "Нарва"

Утром понедельника, 8 августа, на трассе "Нарва" произошло смертельное ДТП. Погибли двое взрослых, пострадал пятилетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.
Авария произошла примерно в 11:15 на 121 км трассы. Машина марки BMW под управлением 26-летнего водителя вылетела на встречную полосу и на полном ходу вырезалась в Lada Vesta. Управлявший отечественным авто и его пассажир на переднем сидении скончались на месте. Мальчик, находившейся на заднем сидении, госпитализирован в Кингисеппскую больницу в тяжелом состоянии.
Отметим, что виновник аварии был уличён в нарушении ПДД 28 раз. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что в Выборге 97-летняя женщина скончалась после ДТП у библиотеки.
Фото: Piter.TV
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