Водитель BMW устроил смертельную аварию на трассе "Нарва"

Также в тяжёлом состоянии госпитализирован пятилетний ребёнок.

Утром понедельника, 8 августа, на трассе "Нарва" произошло смертельное ДТП. Погибли двое взрослых, пострадал пятилетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария произошла примерно в 11:15 на 121 км трассы. Машина марки BMW под управлением 26-летнего водителя вылетела на встречную полосу и на полном ходу вырезалась в Lada Vesta. Управлявший отечественным авто и его пассажир на переднем сидении скончались на месте. Мальчик, находившейся на заднем сидении, госпитализирован в Кингисеппскую больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, что виновник аварии был уличён в нарушении ПДД 28 раз. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге 97-летняя женщина скончалась после ДТП у библиотеки.

Фото: Piter.TV