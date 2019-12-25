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Водитель BMW устроил смертельную аварию на трассе "Нарва"
Сегодня, 8:58
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Водитель BMW устроил смертельную аварию на трассе "Нарва"

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Также в тяжёлом состоянии госпитализирован пятилетний ребёнок.

Утром понедельника, 8 августа, на трассе "Нарва" произошло смертельное ДТП. Погибли двое взрослых, пострадал пятилетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария произошла примерно в 11:15 на 121 км трассы. Машина марки BMW под управлением 26-летнего водителя вылетела на встречную полосу и на полном ходу вырезалась в Lada Vesta. Управлявший отечественным авто и его пассажир на переднем сидении скончались на месте. Мальчик, находившейся на заднем сидении, госпитализирован в Кингисеппскую больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, что виновник аварии был уличён в нарушении ПДД 28 раз. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в  Выборге 97-летняя женщина скончалась после ДТП у библиотеки.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область, происшествия, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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