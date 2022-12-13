Женщина за рулём иномарки погибла в аварии с автобусом на трассе "Нарва"

Возбуждено уголовное дело.

Вечером четверга, 26 декабря, на трассе "Нарва" случилось столкновение иномарки и автобуса. В результате погибла женщина за рулём легковушки. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 56-летний водитель автобуса, двигаясь от Ивангорода в сторону Кингисеппа и выполняя левый поворот в промзону, не предоставил преимущество в движении и столкнулся со встречной Kia Soul под управлением 58-летней гражданки. Женщина скончалась на месте от полученных повреждений

Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД РФ по Кингисеппскому району Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что автобус насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти.

Фото: Piter.TV