Смертельное ДТП с влетевшим в российское кафе автомобилем попало на видео

Лишилась жизни пассажирка пострадавшей машины.

В Кузбассе автомобиль пробил отбойник, перевернулся и влетел в придорожное кафе. Трагедия попала на запись с камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал в социальных сетях Telegram-канал Mash Siberia. По данным правоохранительных органов, ДТП стало смертельным.

На кадрах фиксируется, что машина на большой скорости сначала пробивает дорожный отбойник, а затем несколько раз переворачивается на дороге. После этого из транспортного средства вышел автомобилист. Он подбежал к пассажирке, которая в момент аварии вылетела из салона через лобовое стекло.

Медики уточнили, что 28-летнюю девушку госпитализировали,но спасти ее жизнь не удалось. В МВД считают, что водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП. Однако шоферу удалось не пострадать.

Пробкой на Московском шоссе заинтересовалась прокуратура.

Фото и видео: Telegram / Mash Siberia