Водитель и пассажирка иномарки погибли в аварии с двумя большегрузами на КАД

Также из салона легкового автомобиля госпитализировали ребёнка в тяжёлом состоянии.

Вечером понедельника, 27 февраля, на 50-м км КАД во Всеволожском районе Ленобласти случилось смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 47-летний водитель з рулём большегруза, двигаясь от Мурманского шоссе в сторону Колтушского шоссе, наехал на стоявшие во второй полосе после ДТП без пострадавших Renault Sandero и автофургон.

В результате ДТП женщина за рулём Renault и неустановленная пассажирка примерно 30-ти лет от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Также в салоне находилась девочка примерно 7-ми лет, которая доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП в Красносельском районе была госпитализирована 10-летняя девочка с травмами головы и позвоночника.

Фото: Piter.TV