После ДТП в Красносельском районе была госпитализирована 10-летняя девочка с травмами головы и позвоночника

Четвероклассница находилась в машине с матерью.

Вечером воскресенья, 26 февраля, в экстренные службы поступила информация о ДТП в Красносельском районе Петербурга, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 43-летний гражданин Кыргызстана за рулём Kia Rio двигался по проспекту Ветеранов от улицы Пограничника Гарькавого ко 2‑й Комсомольской улице. Совершая поворот налево, мужчина не уступил дорогу другому Kia Rio под управлением 22-летнего гражданина Узбекистана на равнозначной дороге со встречного направления прямо.

В одном из авто находилась 10-летняя девочка с 39-летней матерью. В результате четвероклассница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, растяжение капсульно-связачного аппарата шейного отдела позвоночника. Её госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Проверку по факту аварии проводит СУ УМВД России по Красносельскому району.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный водитель врезался в уборочные машины на ЗСД, пострадал ребёнок.

Фото: Piter.TV