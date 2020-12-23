Смертельное ДТП с мотоциклом на Парашютной попало на видео

Авария случилась при попытке разворота.

Ночная авария в Приморском районе, произошедшая в понедельник, 17 июля, попала на видео. Кадры оказались в распоряжении Piter.TV.

Напомним, что смертельное ДТП случилось на Парашютной улице. Там 33-летний водитель Chevrolet Cruise, двигаясь от улицы Летчика Паршина в сторону Шуваловского проезда, выполнял разворот и не предоставил преимущество мотоциклу Suzuki под управлением мужчины 1986 года рождения.

В результате управлявший мотоциклом от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы всё чаще получают травмы после столкновения с электросамокатами.

Видео: Piter.TV