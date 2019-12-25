На юге Ленобласти произошло смертельное ДТП с Mercedes

Водитель немецкой иномарки не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина погиб на месте до приезда бригады скорой помощи.

Во вторник, 26 сентября, на трассе Красное Село – Гатчина – Павловск произошла смертельная авария, в результате которой погиб мужчина за рулём Mercedes. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на подъезде к деревне Редселя: 44-летний водитель немецкой иномарки не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Труп направлен в морг.

Установлено, что погибший в 2023 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 33 раза по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, 1 раз по ч. 1 ст.12.15. КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на Большевиков пришлось разрезать машину ради спасения девушки.

Фото: Piter.TV