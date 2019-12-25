На подъезде к детскому лагерю в Выборгском районе Ленобласти случилось смертельное ДТП

Иномарка столкнулась с Lada на встречной полосе, в результате чего водитель и пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте.

В понедельник, 19 сентября, на подъезде к детскому лагерю "Зеркальный" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в 11:20 на 7 км указанной дороги 69-летний петербуржец за рулём Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Lada Granta под управлением 68-летнего мужчины.

Водитель, управлявший Chevrolet, был доставлен в больницу с различными травмами тела и конечностей в тяжелом состоянии. Мужчина за рулём Lada и его 64-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.

Ранее мы сообщили о том, что полицейский погиб в ДТП в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV