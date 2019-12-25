Самосвал насмерть сбил пенсионерку в Выборгском районе Ленобласти

Женщина шагнула под задние колёса большегруза.

Утром воскресенья, 16 октября, на 21 км дороги "Ушково–Гравийное" случилось смертельное ДТП. Под колёсами самосвала оказалась 72-летняя пенсионерка. Об этом стало известно Piter.TV.

Большегруз марки Volvo двигался по направлению к посёлку Ушково. Пожилая жительница посёлка Первомайское шагнула с тротуара под задние колёса самосвала вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП с пятью пострадавшими на Каменноостровском завели уголовное дело.

Фото: Piter.TV