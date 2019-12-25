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Самосвал насмерть сбил пенсионерку в Выборгском районе Ленобласти
Сегодня, 9:01
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Самосвал насмерть сбил пенсионерку в Выборгском районе Ленобласти

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Женщина шагнула под задние колёса большегруза.

Утром воскресенья, 16 октября, на 21 км дороги "Ушково–Гравийное" случилось смертельное ДТП. Под колёсами самосвала оказалась 72-летняя пенсионерка. Об этом стало известно Piter.TV.

Большегруз марки Volvo двигался по направлению к посёлку Ушково. Пожилая жительница посёлка Первомайское шагнула с тротуара под задние колёса самосвала вне зоны пешеходного перехода. 

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП с пятью пострадавшими на Каменноостровском завели уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, выборгский район ленобласти, дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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