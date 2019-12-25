После ДТП с пятью пострадавшими на Каменноостровском завели уголовное дело

Известно, что среди пострадавших есть дети.

В субботу, 15 октября, в Петроградском районе произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадали пять человек. Правоохранители завели уголовное дело.

По информации Piter.tv, на Каменноостровском проспекте водитель мотоцикла "Хонда" столкнулся с автомобилем "Ленд Ровер", который перестраивался в другой ряд. Он удара байк вылетел на пешеходную зону, где были люди.

В больницу попали пять пешеходов и мотоциклист. Известно, что среди пострадавших есть дети.

На водителя внедорожника завели уголовное дело. Мужчину задержали.

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Фото: Piter.tv