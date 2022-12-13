Женщина погибла в аварии на набережной Макарова

Водитель иномарки, в которой находилась пассажирка, врезался в остановившейся по техническим причинам Mercedes.

Вечером вторника, 7 января, на набережной Макарова случилось ДТП, в результате которого погибла женщина на пассажирском сидении. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 30-летний водитель Huyndai Solaris совершил наезд на остановившийся по техническим причинамMercedes Benz по управлением 51-летнего мужчины. По инерции от удара немецкая иномарка врезалас в ещё один Mercedes, за рулём которого находился 53-летний гражданин.

В результате аварии 51-летняя пассажирка Huyndai скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель Huyndai и 47-летняя пассажирка одного из Merceds госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Проверку по факту ДТП проводит ГСУ ГУ МВД РФ по городу и области.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Нарва" в ДТП с участием трёх автомобилей погибли 3 человека.

Фото: Piter.TV