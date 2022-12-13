На трассе "Нарва" в ДТП с участием трёх автомобилей погибли 3 человека

В МВД сообщили детали аварии.

Сотрудниками полиции Волосовского района проводится проверка по факту смертельного ДТП у посёлка Зимитицы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 88-м км автодороги "Нарва" 7 февраля в 07:40 водитель (44 года) грузового автомобиля Volvo FH-12 столкнулся с остановившимся для поворота налево автомобилем "ВАЗ 2105" под управлением 23-летнего водителя. После этого ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Creta под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажир (24 года) автомобиля "ВАЗ-2105" от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля Hyundai Creta скончался в машине скорой помощи. Второй 41-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2105" госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Устанавливаются детали произошедшего.

Накануне на Киевском шоссе в ДТП погибли два человека.

Фото и видео: ВКонтакте/ Дорожный Контроль Ленинградская Область