Стали известны подробности ДТП на Киевском шоссе, где погибли два человека

Всего в аварии пострадали 5 автомобилей: 3 человека в находятся в больнице, двое погибли.

Стали известны подробности аварии с участием пяти автомобилей, которая произошла 6 февраля в 8:20 на 36 км автодороги "Санкт-Петербург – Псков".

По предварительной информации от МВД по Петербургу и Ленобласти, 56-летняя женщина, управляя автомобилем Citroën Jumpy, при обгоне столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Suzuki Liana под управлением 44-летней женщины. После этого 56-летняя женщина столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Opel Astra под управлением 35-летнего мужчины, который также выполнял обгон. Затем Citroën Jumpy столкнулся с автомобилем Peugeot Partner (мужчина 28 лет), а Opel столкнулся с автомобилем Volvo С-40 (мужчина 34 года).

Водитель автомобиля Citroën Jumpy (женщина 56 лет) госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля Opel Astra и один из его пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии. Другие два пассажира автомобиля Opel Astra (1982 года рождения), от полученных травм погибли на месте ДТП.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

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