В массовом ДТП на Киевском шоссе погибли 2 человека

Двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на автодороге "Санкт-Петербург – Псков". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На 36 км автодороги "Санкт-Петербург – Псков" (Киевское шоссе) 6 февраля в 8:17 произошло ДТП с участием 4 автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП двое человек скончались, двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

На данный момент на месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ВКонтакте/ АВТО Гатчина (Сергей Сидоров; Виктория Чмель)