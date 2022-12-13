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В поселке Зимитицы в ДТП погибли два человека

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Обстоятельства случившегося выясняются.

Утром 7 февраля в Волосовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. В группе "Дорожный Контроль Ленинградская Область" очевидцы делятся фото и видео с места аварии. 

По предварительным данным, после столкновения машины загорелись, одна из них превратилась в груду металла. В ДТП, по предварительной информации, погибли два человека.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее стали известны подробности ДТП на Киевском шоссе, где также погибли два человека.

Фото и видео: ВКонтакте/ Дорожный Контроль Ленинградская Область

Теги: зимитицы, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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