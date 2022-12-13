В поселке Зимитицы в ДТП погибли два человека

Обстоятельства случившегося выясняются.

Утром 7 февраля в Волосовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. В группе "Дорожный Контроль Ленинградская Область" очевидцы делятся фото и видео с места аварии.

По предварительным данным, после столкновения машины загорелись, одна из них превратилась в груду металла. В ДТП, по предварительной информации, погибли два человека.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее стали известны подробности ДТП на Киевском шоссе, где также погибли два человека.

Фото и видео: ВКонтакте/ Дорожный Контроль Ленинградская Область