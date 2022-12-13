В ДТП на трассе "Скандинавия" погиб водитель и пострадал ребёнок

Авария произошла в результате столкновения двух автомобилей Skoda и большегруза.

Вечером вторника, 28 марта, на 47 км трассы "Скандинавия" случилась смертельная авария с участием двух иномарок и одного большегруза. Также в результате ДТП пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 69-лентий житель Курской области, управляя личным Skoda Rapid двигался в сторону Выборга по встречной полосе при наличии разделительного силового ограждения. В результате иномарка столкнулась со Skoda Octavia под управлением 37-летнего петербуржца с последующим столкновением с большегрузом под управлением 63-летнего мужчины. В результате водитель Skoda Rapid скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Водитель Skoda Octavia после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, а 12-летний пассажир в его машине госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с ушибом лёгкого.

Погибший водитель за 2022-2023 г.г. к административной ответственности привлекался 40 раз.

Ранее мы сообщили о том, что в Крыму такси столкнулось с поездом Севастополь-Петербург, есть погибшие.

Фото: Piter.TV