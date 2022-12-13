В ДТП на трассе "Скандинавия“ погиб водитель каршеринга

Арендованный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузном Mercedes при совершении обгона.

В среду, 18 января, на 121 км трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области случилось смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель каршеринга. Об этом стало известно Piter.TV

Установлено, что 36-летний мужчина за рулём арендованного Hyundai Solaris при обгоне совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся в большегрузном Mercedes Benz с полуприцепом под управлением 46-летнего мужчины.

В результате водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проверку по факту ДТП проводит СУ УМВД РФ по Выборгскому району Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что водителя фургона привлекли к ответственности за ДТП с погибшей и пострадавшими в Ленобласти.

Фото: Piter.TV