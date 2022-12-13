В ДТП на трассе "Скандинавия“ погиб водитель каршеринга

В среду, 18 января, на 121 км трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области случилось смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель каршеринга. Об этом стало известно Piter.TV
Установлено, что 36-летний мужчина за рулём арендованного Hyundai Solaris при обгоне совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся в большегрузном Mercedes Benz с полуприцепом под управлением 46-летнего мужчины.
В результате водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия.
Проверку по факту ДТП проводит СУ УМВД РФ по Выборгскому району Ленобласти.
Ранее мы сообщили о том, что водителя фургона привлекли к ответственности за ДТП с погибшей и пострадавшими в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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