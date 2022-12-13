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Водителя фургона привлекли к ответственности за ДТП с погибшей и пострадавшими в Ленобласти
Сегодня, 8:48
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Водителя фургона привлекли к ответственности за ДТП с погибшей и пострадавшими в Ленобласти

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По вине мужчины произошло лобовое столкновением иномаркой на встречной полосе.

Вечером понедельника,16 января, в Бокситогорском районе Ленобласти произошло серьёзное ДТП.  В результате погибла 1 женщина, ещё шестеро граждан пострадали. Водителя, по вине которого случилась трагедия, привлекли к уголовной ответственности. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария произошла на 355 км автодороги "Вологда – Тихвин": 38-летний житель Ярославской области за рулём микроавтобуса не справился с управлением и выехал на "встречку", где совершил столкновение с Toyota Corolla под управлением 32-летнего жителя республики Коми.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончалась 30-летняя пассажирка Toyota. А состоянии средней степени тяжести госпитализированы сам водитель иномарки, а также 10-летний пассажир и 52-летняя пассажирка.

В микроавтобусе пострадали мужчины 30, 45 и 37 лет.

Возбуждено уголовное дело. Виновный в ДТП  водитель задержан.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД из-за автомобиля произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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