Водителя выбросило из салона автомобиля в Шушарах

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался от полученных травм.

Утром вторника, 22 ноября, в Шушарах произошла смертельная авария. Водитель иномарки Freightliner Columbia не справился с управлением, в результате чего его машина врезалась в дерево, а он сам оказался за пределами салона. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось у дома №120 по Московскому шоссе. За рулём авто находился 49-летний житель Новгородской области. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее мы сообщили о том, что за 9 месяцев на территории Гатчинского района произошло 199 ДТП с пострадавшими.

Фото: Piter.TV