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Водителя выбросило из салона автомобиля в Шушарах
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Водителя выбросило из салона автомобиля в Шушарах

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Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался от полученных травм.

Утром вторника, 22 ноября, в Шушарах произошла смертельная авария. Водитель иномарки Freightliner Columbia не справился  с управлением, в результате чего его машина врезалась в дерево, а он сам оказался за пределами салона. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось у дома №120 по Московскому шоссе. За рулём авто находился 49-летний житель Новгородской области. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее мы сообщили о том, что за 9 месяцев на территории Гатчинского района произошло 199 ДТП с пострадавшими.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, происшествия, санкт-петербург, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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