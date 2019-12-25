За 9 месяцев на территории Гатчинского района произошло 199 ДТП с пострадавшими

На этом основании сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды на одном из самых аварийно-опасных участках района, на трассе Р-23 "Псков".

За десять месяцев 2022 года на территории Гатчинского района произошло 199 ДТП с пострадавшими. По вине водителей грузовых автомобилей произошло 17 аварий, по вине водителей автобусов – 6 ДТП. В общей сложности в авариях погибли 6 человек, а травмы различной степени тяжести получили 44 человека. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На этом основании сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды на одном из самых аварийно-опасных участках района, на трассе Р-23 "Псков". С начала ноября было проверено около 190 автомобилей и составлено около 50 административных протоколов.

Большинство нарушений выявлено за управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности (статья 12.6 КоАП РФ), так же правоохранители зафиксировали не соблюдение требований ПДД пешеходами (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).

Подобные мероприятия будут приводиться на территории Гатчинского района Ленинградской области с 8:00 до 20:00 по будням до конца месяца.

Ранее в Ленобласти сотрудники ДПС задержали жителя Карелии за перевозку килограмма синтетического наркотика.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области