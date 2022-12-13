Большегруз насмерть задавил перебегавшего дорогу пешехода на трассе M-11

Личность погибшего не установлена. Известно, что он имеет татуировку на груди.

В четверг, 9 марта, на 672 км трассы М-11 "Нева" в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП: грузовик насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину. ОБ этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 49-летний водитель московской компании, управляя служебным Renault Т-460 с прицепом вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть справа налево неустановленного мужчину. В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. На вид погибшему 35-40 лет, в области груди есть татуировка.

Проверку по факту ДТП проводит УРППБД ГСУ ГУ.

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Фото: Piter.TV