Volkswagen насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе

60-летний мужчина пересекал дорогу вне зоны перехода.

Вечером среды, 2 ноября, на трассе "Красное Село – Гатчина - Павловск" произошло смертельное ДТП. Как стало известно Piter.TV, иномарка Volkswagen Polo с 39-летним водителем за рулём сбила пешехода.

Установлено, что 60-летний мужчина пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП он скончался от полученных травм.

За 2022 год водитель не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее мы сообщили о том, что автомобилист насмерть сбил пешехода в поселке Бугры.

Фото: Piter.TV