Volkswagen насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе

Вечером среды, 2 ноября, на трассе "Красное Село – Гатчина - Павловск" произошло смертельное ДТП. Как стало известно Piter.TV, иномарка Volkswagen Polo с 39-летним водителем за рулём сбила пешехода.
Установлено, что 60-летний мужчина пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП он скончался от полученных травм.
За 2022 год водитель не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ранее мы сообщили о том, что автомобилист насмерть сбил пешехода в поселке Бугры.
Фото: Piter.TV
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