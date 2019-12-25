Водитель неисправного автомобиля погибла в ДТП у Приморского шоссе

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 10 ноября, на 136 км а/м КАД произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что авария случилась по направлению от развязки Кронштадта в сторону Приморского шоссе. 44-летний мужчина за рулём Лада-Ларгус наехал на стоящую в средней полосе неисправную CHERY-QQ. За рулём китайской иномарки находилась 33-летняя гражданка республики Узбекистан – от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Водитель Лада находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что вчера на дамбе Петербурга утром в ДТП погиб человек.

Фото: Piter.TV