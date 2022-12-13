В Киришах произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя

BMW под управлением нетрезвого мужчины столкнулся к микроавтобусом.

В четверг, 16 февраля, в Киришах Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на проспекте Правды. 56-летний житель республики Дагестан за рулём микроавтобуса, выезжая с прилегающей территории на проспект Победы, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся от улице Строителей в сторону проспекта Героев BMW под управлением нетрезвого 40-летнего мужчины. Водитель микроавтобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В отношении севшего за руль в нетрезвом виде владельца BMW составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" за 3 дня проверили более 100 автомобилей из-за частых ДТП.

Фото: Piter.TV