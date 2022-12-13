На трассе "Кола" за 3 дня проверили более 100 автомобилей из-за частых ДТП

За январь 2023 года на территории Волховского района произошло 7 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 7 человек и 3 скончались.

Сотрудники Госавтоинспекции за три дня рейдов на а/д "Кола" в Волховском районе Ленобласти проверили более 100 автомобилей. За январь 2023 года на территории Волховского района произошло 7 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 7 человек и 3 скончались.

За три дня было проверено около 100 автомобилей и составлено более 20 административных протоколов. Большинство нарушений выявлено за нарушение правил перевозки детей в автомобиле (статья 12.23 ч.3 КоАП РФ) и за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения ТС (статья 12.15 КоАП РФ). Также один водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Подобные мероприятия будут проводиться на территории Волховского района Ленинградской области на протяжении всего месяца.

Фото: ГИБДД