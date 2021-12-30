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Водитель Chevrolet погиб после столкновения с деревом в Ленобласти
Сегодня, 13:17
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Водитель Chevrolet погиб после столкновения с деревом в Ленобласти

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Неизвестный за рулём иномарки по неустановленной причине совершил съезд в кювет слева по ходу движения с последующим наездом на дерево, после чего произошло возгорание салона.

В ночь на понедельник, 26 июня, на 111 км а/д "Санкт-Петербург-Ручьи" произошла авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, неустановленный водитель, управляя Chevrolet Lacetti, двигаясь в направлении от Соснового Бора к посёлку Усть-Луга по неустановленной причине совершил съезд в кювет слева по ходу движения с последующим наездом на дерево, после чего произошло возгорание иномарки.

В результате водитель скончался в салоне. Машина полностью выгорела.

Ранее мы сообщили о том, что на Ланском шоссе загорелся лазурный автобус.

Фото: Piter.TV

 

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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