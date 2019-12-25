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Иномарка насмерть сбила пенсионера в Бокситогорском районе Ленобласти
Сегодня, 9:13
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Иномарка насмерть сбила пенсионера в Бокситогорском районе Ленобласти

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Мужчина шёл по проезжией части в попутном направлении.

Вечером среды, 5 октября, на трассе А-114 Вологда – Тихвин - автодорога Р21 "Кола" произошло ДТП, в результате которого погиб пенсионер.  Об этом стало известно Piter.TV. 

Авария произошла на 425 км дороги. Хендай-IX 35 под управление 28-летнего мужчины наехал на идущего по проезжей части в попутном направлении 6-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, он отпущен под обязательство о явке.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник переходил Выборгское шоссе на "красный" и попал под машину.

Фото: Piter.TV

 

Теги: бокситогорский район, дтп, ленинградская область, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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