Иномарка насмерть сбила пенсионера в Бокситогорском районе Ленобласти

Мужчина шёл по проезжией части в попутном направлении.

Вечером среды, 5 октября, на трассе А-114 Вологда – Тихвин - автодорога Р21 "Кола" произошло ДТП, в результате которого погиб пенсионер. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария произошла на 425 км дороги. Хендай-IX 35 под управление 28-летнего мужчины наехал на идущего по проезжей части в попутном направлении 6-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, он отпущен под обязательство о явке.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник переходил Выборгское шоссе на "красный" и попал под машину.

Фото: Piter.TV