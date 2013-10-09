Пятиклассник переходил Выборгское шоссе на "красный" и попал под машину

Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Утром вторника, 4 октября, у дома №248 по Выборгскому шоссе произошло ДТП, в котором пострадал нарушивший правила дорожного движения пятиклассник. Как стало известно Piter.TV, 11-летний мальчик переходил дорогу на завещающий сигнал светофора.

Школьника сбила иномарка Cherry под управлением 40-летней женщины.

Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имениК.А. Раухфуса. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный водитель сбил насмерть дорожного рабочего на трассе "Нарва".

Фото: Piter.TV