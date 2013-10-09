Пятиклассник переходил Выборгское шоссе на "красный" и попал под машину

Утром вторника, 4 октября, у дома №248 по Выборгскому шоссе произошло ДТП, в котором пострадал нарушивший правила дорожного движения пятиклассник. Как стало известно Piter.TV, 11-летний мальчик переходил дорогу на завещающий сигнал светофора.
Школьника сбила иномарка Cherry под управлением 40-летней женщины.
Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имениК.А. Раухфуса. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестный водитель сбил насмерть дорожного рабочего на трассе "Нарва".
Фото: Piter.TV
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