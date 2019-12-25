Неизвестный водитель сбил насмерть дорожного рабочего трассе "Нарва"

Мужчина скончался до приезда медиков.

Вечером в понедельник, 3 октября, на 57-ом км трассы "Нарва" произошло смертельное ДТП. Неизвестный водитель сбил работника дорожной службы, который сносился на месте от полученных травм. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что иномарка двигалась в направлении деревни Черемыкино и совершила наезд на 54-летнего рабочего, находившегося на части дороги, где осуществляется ремонт. Мужчина был одет в униформу со световозвращающими элементами. Он скончался до приезда медиков.

Водитель скрылся с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что второклассник попал под машину на Большеохтинском проспекте.

Фото: Piter.TV