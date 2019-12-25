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Второклассник попал под машину на Большеохтинском проспекте
Сегодня, 8:40
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Второклассник попал под машину на Большеохтинском проспекте

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Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Вечером понедельника, 3 октября, у дома №15 по Большеохтинскому проспекту  произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что ДТП случилось примерно в 17:30. Иномарка Киа Соул под управлением 41-летнего мужчины наехала на 8-летнего школьника при движении от улицы Тарасова в сторону улицы Панфилова. Второклассник перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.  

Мальчик госпитализировали с сочетанной травмой, гематомой мягких тканей, переломом правого бедра со смещением и травматическим шоком. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские выстрелили 30 раз в Toyota во время погони.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, красногвардейский район, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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