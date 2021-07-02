Подозреваемые отправлены под стражу на два месяца.

Смертельная драка с участием российских следователей попала на видео. Ролик разместили в социальных сетях представители Telegram-канала "112". Известно, что инцидент произошел на территории Челябинска. Он завершился убийством человека. На кадрах зафиксировано как толпа из нескольких мужчин начинают схватку на улице.

В какой-то момент один из потерпевших падает и пытается встать. Однако он получает удар ногой по голове от мужчины, который якобы является следователем по особо важным делам. Потерпевший теряет сознание и лежит без признаков жизни. При этом драка продолжается. Только через несколько минут к мужчине подошли прохожие, которые и оказали ему помощь.

По данным ТГ-канала, в конфликте принимали участие два представителя СК. Они скрылись с места преступления, но позже были задержаны правоохранительными органами. На текущий момент судебная инстанция вынесла постановление об аресте фигурантов расследования. Они отправлены на два месяца в СИЗО.

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Фото и видео: Telegram / 112