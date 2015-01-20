Матч "Санкт-Петербург-1" - "Москва-3" завершился на девятой минуте в связи с внезапной смертью тренера сборной девушек по баскетболу

Виктор Королёв скончался на 54-ом году жизни.

Матч за бронзовые медали первенства России завершился на девятой минуте игры со счётом 17:9 в связи с внезапной смертью главного тренера сборной девушек из Петербурга Виктора Королёва. Известно, что Королёв потерял сознание во время игры и скоропостижно скончался. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Петербурга.

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования родным и близким говорится в сообщении.

Российская федерация баскетбола заявила, что департамент РФБ по организации и проведению первенств России принял решение не доигрывать матч "Санкт-Петербург-1"- "Москва-3" за третье место. Также было принято решение перенести финал между командой Самарской области и "Москва-1" и розыгрыш медалей. Однако точные даты неизвестны.

Виктор Королёв был главным тренером сборной команды девушек Санкт-Петербурга 2005г.р., а также тренером СШОР Кировского района по баскетболу.

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Фото: championat.com