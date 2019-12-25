На рабочего в Невском районе упал щитовой шкаф с высоты 15 этажа

Мужчина скончался в больнице.

В понедельник, 17 октября, в экстренные службы поступило сообщение о несчастном случае на стройке в Невском районе. Во время работ на улице Крыленко на одного из рабочих упало что-то тяжелое с 15 этажа. Как выяснилось, пострадавшим оказался прораб – на него обрушился щитовой шкаф. Об этом стало известно Piter.TV.

В 11:50 48-летнего мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом свода и основания черепа в крайне тяжелом состоянии.

В 13:20 пострадавший скончался.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Академика Константинова рабочий ударил коллегу арматурой.

Фото: Piter.TV