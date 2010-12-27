Смерть Олега Табакова: последние новости

Прощание с актёром и режиссером состоится 15 марта.

Сегодня, 12 марта, Прощание с актером и режиссером Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова 15 марта. Пишет "Коммерсантъ".

На сегодняшний момент есть информация, что 15-го числа состоится прощание в театре с Олегом Павловичем Табаковым Сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что актер скончался сегодня, 12 марта, примерно в 16.00 на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева сообщила, что все новые серии мультфильма про "Простоквашино" будут посвящены Табакову.

Для нас это невосполнимая утрата. И мы приняли решение, что все новые серии "Простоквашино" будут посвящены О. Табакову Заявила она

Свои соболезнования родным выразил глава страны Владимир Путин,

Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников. Сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин назвал уход из жизни Олега Табакова величайшей потерей для театра.

Я знаю, Олега Павловича Табакова будут помнить долго-долго, помнить человека, который столько сделал для артистов, для людей театра, человека, который создал свой замечательный театр "Табакерку", создал театральный колледж для ребят. Все, что он делал, это просто можно назвать человеческим подвигом. Невозможно забыть, каким был этот человек — талантливейшим, легким, разнообразным… Я думаю, что его уход — это величайшая потеря и для нашего поколения, и для молодежи. Понимаю, сердечно понимаю, насколько тяжело сейчас родным и близким Олега Павловича. Он тяжело болел, но смириться с тем, что его больше нет, просто невозможно. Сказал Калягин РИА Новости

Также свои соболезнования выразили Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Валерия, Полина Гагарина, Гоша Куценко, Максим Викторган, Филипп Киркоров и многие другие.

Справка:

Табаков попал в реанимацию с деструктивной пневмонией, хотя сразу после госпитализации в СМИ говорили даже о якобы найденной у актера онкологии. Кроме того, у пациента нашли воспалительный процесс, вызванный неудачной установкой зубных имплантов. Как считают коллеги артиста из театра имени Чехова, зубные врачи не обратили внимания на начавшееся воспаление, которое в конце концов перешло в сепсис.

82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации 27 ноября. По сообщениям разных СМИ, у него диагностировали заражение крови. В декабре стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось. Актера ввели в состояние медикаментозной комы, однако после того, как Табаков пришел в себя, он перестал узнавать родных.