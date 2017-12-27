Скончался народный артист СССР Олег Табаков

У актера осталась жена и четверо детей.

12 марта на 82 году из жизни ушел заслуженный артист России Олег Табаков. О кончине художественного руководителя МХТ имени Чехова сообщила пресс-служба театра.

29 января Табакову провели операцию, после которой стало известно о небольшом улучшении самочувствия артиста. Однако на следующий день у знаменитого актера начались непрекращающиеся судороги.

Врачи московской клинической больницы ранее сообщали, что у Табакова может отказать головной мозг. Несмотря на это, медики продолжали бороться за его жизнь. Рядом с пациентом всегда находился анестезиолог, а самого артиста намерено погрузили в искусственную кому, чтобы не изнемогать усталый от болезни организм.

Причина смерти Олега Табакова

До Нового Года сын актера Антон Табаков рассказал, что отца поместили в реанимацию с диагнозом – воспаление легких. После его даже перевели в обычную палату, где он сам ходил. Однако неожиданно состояние артиста ухудшилось. После этого стало известно об отмене ближайших спектаклей с его участием. Подробности болезни художественного руководителя МХТа не разглашались.

Олег Табаков окончил школу-студию МХАТ и начал актерскую карьеру. В 1971-1976 возглавлял "Современник", а с 2000 года народный артист занял посту художественного руководителя МХАТ имени А. П. Чехова. Через четыре года он стал выполнять и обязанности директора театра.

Актер получил широкую известность благодаря ролям в таких кинокартинах, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Сирота казанская", "Двенадцать стульев" и др. Его голосами говорят мультипликационные персонажи из анимационных фильмов "Каникулы а Простоквашино", "Зима в Простоквашино", "Бобик в гостях у Барбоса".

