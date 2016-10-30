Пламя распространилось по кабинету на втором этаже.

В Саратове загорелась школа, в которой учился Олег Табаков. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Инцидент зафиксирован на территории учебного учреждения под номером 18. В момент воспламенения людей в помещении не было. Бригада пожарных была вызвана по адресу улица Рахова, 124 в 15:08 по местному времени (в 14:08 по московскому времени).

По предварительной информации, замкнуло проводку в одном из кабинетов. В школе детей не было. Дальнейшие подробности уточняются. пост мэрии города в Telegram-канале

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил выехать на место пожара начальнику управления защиты населения и территорий города от ЧС Андрею Пономареву , а также руководителю районной администрации Алексею Постнову. Будет развернут оперативный штаб. В ГУ МЧС добавили, что пламя распространилось по одному из кабинетов на втором этаже школы. Повреждена площадь в 40 квадратных метров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости