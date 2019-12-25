Группа туристов из Подмосковья запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии

На поиски альпинистов выдвинулись четыре спасателя.

Группа туристов из семи человек, приехавшая из Подмосковья, запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии. Об этом заявили "РИА Новости" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, сообщение поступило около 10 часов по московскому времени. После этого на поиски альпинистов были направлены четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Известно, что группа туристов находится в районе Черекского ущелья. Она подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. Отмечается, что маршрут альпинистов был заранее зарегистрирован в МЧС.

Ранее в подмосковной Дубне 11-летний ребенок замерз насмерть.

Фото: pixabay.com