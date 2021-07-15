Смерч в Подмосковье попал на видео

"Пыльный дьявол" замечен в Мытищах.

Смерч в Московской области попал на видео. В социальных сетях распространяется ролик с природным явлением, которое зафиксировано в Мытищах. В кадре показано, что сильный вихрь из пыли двигается в сторону зданий. При этом погода в регионе стоит ясная.

В Центре погоды "Фобос" рассказали, что такое явление называется специалистами "пыльный дьявол". Во второй части для на российскую столицу и Подмосковье должен обрушиться ливень, а также начаться гроза. Дожди наблюдаются в центральной части города, на юго-западе, западе и северо-западе. Синоптики и московские власти рекомендовали заведениям общепита закрыть летние террасы и веранды. Жителей призвали быть осторожнее при выходе на улицу или при управлении транспортом.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Пыльный вихрь привлек внимание жителей Выборга.

Видео: Telegram / LIFE SHOT