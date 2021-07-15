  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
115
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Смерч в Подмосковье попал на видео

0 0

"Пыльный дьявол" замечен в Мытищах.

Смерч в Московской области попал на видео. В социальных сетях распространяется ролик с природным явлением, которое зафиксировано в Мытищах. В кадре показано, что сильный вихрь из пыли двигается в сторону зданий. При этом погода в регионе стоит ясная.

В Центре погоды "Фобос" рассказали, что такое явление называется специалистами "пыльный дьявол". Во второй части для на российскую столицу и Подмосковье должен обрушиться ливень, а также начаться гроза. Дожди наблюдаются в центральной части города, на юго-западе, западе и северо-западе. Синоптики и московские власти рекомендовали заведениям общепита закрыть летние террасы и веранды. Жителей призвали  быть осторожнее при выходе на улицу или при управлении транспортом.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Пыльный вихрь привлек внимание жителей Выборга.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

 

Теги: мытищи, подмосковье, пыльный вихрь, пыльный дьявол, смерч, фобос
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии