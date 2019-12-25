Пыльный вихрь привлек внимание жителей Выборга

Смерч из пыли поднялся над землей в Выборге и сразу стал интересным событием.

Жители Выборга стали свидетелями пыльного смерча, поднявшегося над землей поблизости от завода железобетонных изделий. Фотографии стихийного природного явления распространились в социальных сетях, и очевидцы стали делиться своими комментариями и соображениями.



Опытные наблюдатели сообщили, что такого рода небольшие спонтанно возникающие воздушные воронки, затягивающие в себя песок, встречаются часто, но никакой опасности из себя не представляют.

Однако нашлись и те, кто встретил подобный смерч из пыли прямо на дороге - и задался вопросом, как происходит обработка и очистка трасс от пыли.



Недавно дорожные службы оповестили о начале сезона обеспыливания.

Фото: "Интересные события в Выборге" в соцсети ВКонтакте