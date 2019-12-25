В Ленобласти начался сезон борьбы с пылью на дорогах

Грунтовые и гравийные дороги обработают раствором против пыли.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области сообщила о начале сезона обеспыливания. Так называется обработка дорог с гравийным и грунтовым покрытием специальным солевым раствором, препятствующим поднятию в воздух дорожной пыли.

Поскольку общая протяженность таких дорог в Ленобласти составляет примерно три тысячи километров, проблема плохой видимости и оседания поднятой пыли в близлежащих домах населенных пунктов остаётся весьма актуальной. За весь сезон специальные бригады ремонтно-строительных управлений обрабатывают дороги солью до четырёх раз.

Особенностью солевого раствора является его состав, благодаря которому грунт и гравий быстро пропитываются и уплотняются. Пыль словно запечатывается сверху коркой из соли. При этом соль не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Недавно в Ленинградской области стартовала летняя кампания по ремонту региональных трасс.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области