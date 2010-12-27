Сменился владелец завода "Петербурженка"

Стало известно имя нового владельца предприятия.

Стал известен новый владелец завода "Петербурженка". Имя нового хозяина раскрыла "Фонтанка.ру". По данным издания, объект приобрел Марат Мустафин. Сейчас это единственный бизнес-актив предпринимателя. Сделка по недвижимости закрыта в начале декабря.

Напомним, что "Петербурженка" функционирует в Петербурге уже почти 20 лет. Она начала работу в 2000-ом году. За этот период времени производство переживало различные времена. Сейчас фабрика находится в плачевном состоянии. На заводе трудятся не более 50 человек. На конец 2018 года выручка объекта составила 360 миллионов рублей.

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