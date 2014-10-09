В Петербурге пройдёт замена облицовки "панелек"

В 60-х годах прошлого века дома облицовывали мелкой плиткой, которая стала новым словом в домостроении: однако спустя более чем 50 лет она потускнела и местами осыпалась.

Власти Петербурга ускоряют темпы капремонта в городе. Помимо исторических фасадов, преобразить намерены и панельные дома советского периода: у них планируют сменить устаревшую облицовку. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В 60-х годах прошлого века дома облицовывали мелкой плиткой, которая стала новым словом в домостроении: однако спустя более чем 50 лет она потускнела и местами осыпалась. По словам специалистов городского Фонда капремонта, ситуация осложняется тем, что заполнить бреши новой плиткой в данном случае не представляется возможным. Однако ещё 7 лет назад был придуман другой способ обновления "панелек":

Такой облицовочный фасад керамической плиткой показывает, что эксплуатационные качества – мы это видим через 20-30 лет – снижаются. Поэтому были разработаны специальные проектные решения, которые дают нам возможность демонтировать содержащуюся керамическую плитку и выполнить штукатурные работы с последующей окраской. Валентина Соколова, начальница отдела строительного контроля №1

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Фото: Piter.TV