Бельский допускает продление моратория на закон о КРТ

Это произойдёт если закон по-прежнему не будет соответствовать интересам граждан после правок.

В ЗакСе Северной столицы рассматривают продление моратория на действие закона о КРТ. Такое заявление сделал спикер петербургского парламента Александр Бельский в эфире телеканала "78".

Руководитель отметил, что на последнем заседании штаба от Сергея Боярского поступило подтверждение того, что за поправки выступают все депутаты Госдумы. Все правки уже были внесены, добавил Бельский. Однако если закон всё ещё не будет соответствовать интересам граждан, депутаты будут просить губернатора Александра Беглова о внесении корректировок.

Если те решения, которые тревожат жителей, не будут приняты, мы будем просить губернатора о продлении моратория. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам разрешат ставить шлагбаумы во дворах с платной парковкой.

Фото: Piter.TV