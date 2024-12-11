Смартфон загорелся на уроке в школе в Нижнем Новгороде

По предварительным сведениям, пострадали трое детей.

В одной из школ Нижнего Новгорода у ученика на уроке загорелся смартфон. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении телеканала 360.ru. В кадре продемонстрировано, что внутри помещения начал распространяться дым. При этом событии школьники снимали все происходящее на видео. Одна из девочек рассказала журналистам о том, что поврежденный гаджет принадлежал ее однокласснице и сломался во время перемены. Их друг взял мобильное устройство для того, чтобы починить, но вместо этого начал втыкать в технику, а после - циркуль.

Он взорвался у него в руках, он его потом выбросил на пол. Все начало дымиться, и ему попал маленький кусочек стекла в палец, но он сказал, что ему не было больно. школьница в комментарии для "360"

Возгорание потушили приехавшие пожарные. По предварительной информации пострадали в ходе воспламенения трое человек. Речь идет о мальчике, державшем гаджет, собеседнице телеканала, которое стало плохо из-за астмы, а также еще одной девочке, у которой произошел панический эпизод. Этих детей руководство школы отпустило домой, а остальные ученики продолжили занятия.

Девушка опорожнилась у Казанского собора и оказалась в отделении полиции.

Фото и видео: 360.ru