Служебная овчарка нашла тайник с тяжелыми наркотиками в частном доме в Парголово

За отличную работу собаку по кличке Барселона ждала двойная порция ужина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина из Закавказья и жительницу Петербурга по подозрению в хранении метадона и кокаина. Запрещенные вещества во время обыска коттеджа в Парголово обнаружила служебная овчарка Барселона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря нюху собаки, полицейские нашли тайник за диваном и изъяли оттуда 30 свертков бумаги с завернутым в них белым порошкообразным веществом. Основную часть наркотиков составил метадон массой 2,54 грамма. Другой наркотик – предположительно, кокаин – будет отправлен на экспертизу.

Правоохранители отметили добросовестную работу Барселоны: после задержания овчарку поощрили двойной порцией еды.

Ранее мы рассказали о том, что охрана судов Ленобласти не позволила пронести в здания более 1200 опасных предметов.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти