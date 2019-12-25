Служебная овчарка нашла тайник с тяжелыми наркотиками в частном доме в Парголово

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина из Закавказья и жительницу Петербурга по подозрению в хранении метадона и кокаина. Запрещенные вещества во время обыска коттеджа в Парголово обнаружила служебная овчарка Барселона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Благодаря нюху собаки, полицейские нашли тайник за диваном и изъяли оттуда 30 свертков бумаги с завернутым в них белым порошкообразным веществом. Основную часть наркотиков составил метадон массой 2,54 грамма. Другой наркотик – предположительно, кокаин – будет отправлен на экспертизу.
Правоохранители отметили добросовестную работу Барселоны: после задержания овчарку поощрили двойной порцией еды.
Ранее мы рассказали о том, что охрана судов Ленобласти не позволила пронести в здания более 1200 опасных предметов.
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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