Охрана судов Ленобласти не позволила пронести в здания более 1200 опасных предметов

Чаще всего присяжные брали с собой оружие, ножи, аэрозоли и электрошокеры.

За первое полугодие 2020 года судебные приставы, охраняющие здания петербургских и областных судов, не позволили пронести в здания порядка 1200 опасных предметов. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Ленобласти, чаще всего присяжные берут с собой различные ножи, ножницы, отвертки, аэрозоли, газовое и травматическое оружие, а также электрошокеры. За полгода на входе было изъято 418 единиц боеприпасов и оружия.

Отмечается, что граждане, захватившие в суд сомнительные предметы, не допускались в здание. Согласно федеральным законам, в здания суда запрещено проносить не только вышеупомянутые предметы, но также наркотики и психотропные вещества, легко воспламеняющиеся, химические и ядовитые жидкости, сигнальное оружие и взрывчатку, метательное и пневматическое оружие. В некоторых случаях на заседания запрещено брать аппаратуру для съемки фото и видео и записи звука, а также радиотелефоны.

Всего приставы охраняли 87 судебных участков мировых судей и 20 федеральных судов общей юрисдикции на территории Ленобласти.

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