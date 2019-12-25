Служба занятости предлагает безработным обучиться профессии онлайн

Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,3%.

В ближайшее время планируют сократить 5 878 человек. Уровень безработицы остается контролируемым, однако повысить квалификацию или получить новую профессию теперь можно онлайн, сообщила пресс-служба комитета по занятости.

Документы для участия в новых программах можно подать онлайн на сайте Центра занятости населения города. Отмечается, что пройти обучение могут женщины в декрете, неработающие мамы дошкольников и пенсионеры, а также люди, которым исполнилось 50 лет. Так, можно обучиться цифровой грамотности, а также пройти курсы по финансовому менеджменту, менеджменту в сфере культуры и искусства, педагогике и психологии инклюзивного образования, управлению государственными и муниципальными закупками, делопроизводству и архивному делу.

Обучение уже завершили 330 человек, в том числе 80 человек в возрасте старше 50 лет. 1110 человек продолжают обучение: 703 безработных, 235 – старше 50 лет и 172 женщины с детьми.

Ранее мы писали, что по торговым центрам города прошли рейды.

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