По торговым центрам города прошли рейды

В некоторых районах продолжали работу непродовольственные магазины, рестораны и детские площадки.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом провели рейды в торговых центрах города, сообщила пресс-служба ведомства.

Комитет проверил 96 центров и сообщил, что большинство работают в ограниченном режиме. Для удобства горожан присутствуют сигнальные ленты и разметка, персонал обеспечен СИЗ.

Среди тех, кто выполнял рекомендации Смольного, нашлись 16 центров-нарушителей. Например, в Петроградском и Василеостровском районах среди нарушителей оказались три торговых центра и ресторан, летняя площадка которого была открыта для посетителей. В Доме быта на улице Пионерской в нарушении действующих ограничений работал магазин хозяйственных и канцелярских товаров, мастерская по изготовлению ключей. На Большой Разночинной улице в торговом центре продолжили продавать сувениры и подарки. Торговый центр на Наличной улице продолжили ремонтировать радиоаппаратуру, продавать текстиль и канцтовары.

Ранее мы писали, что суд закрыл работающий во время пандемии ресторан в Петроградском районе.

Фото: gov.spb.ru