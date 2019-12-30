Служба в ФССП из гражданской стала государственной с 1 января 2020 года. Данный закон подписан президентом Владимиром Путиным 1 октября 2019-го Новый статус необходим руководству ведомства, чтобы повысить профессиональные требования к приставам. Им предоставят правовой инструмент для качественного выполнения служебных задач.
Закон также соблюдает права лиц, которые являются участниками исполнительного производства. Вводится запрет на двойное гражданство, а также усиливаются антикоррупционные требования. Сотрудников обяжут проходить военно-врачебную экспертизу. В общей сложности закон распространится на 61,8 тысяч работников из 74 тысяч.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин расширил полномочия госинспекторов труда.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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