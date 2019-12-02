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Путин расширил полномочия госинспекторов труда

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Согласно поправкам, инспекторы смогут обращаться к приставам, не дожидаясь суда.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Согласно поправкам госинспекторы труда смогут обращаться к приставам из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда. Об этом пишут РИА Новости.

После получения исполнительного документа работодатель имеет право обжаловать решение в суде. Если суд признает предписание законным, то не позднее месяца после его вступления в силу госинспектор труда может принудительно взыскать долги по зарплате от имени ФССП.

На соответствующих поправках в Трудовой кодекс настаивало Министерство труда. Подобный механизм должен создать дополнительные возможности для погашения долгов и не повлечь за собой дублирования полномочий судебных органов трудовыми инспекциями.

Ранее мы писали, что Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News

Теги: владимир путин, труд, трудовой кодекс
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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