Путин расширил полномочия госинспекторов труда

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Согласно поправкам госинспекторы труда смогут обращаться к приставам из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда. Об этом пишут РИА Новости.
После получения исполнительного документа работодатель имеет право обжаловать решение в суде. Если суд признает предписание законным, то не позднее месяца после его вступления в силу госинспектор труда может принудительно взыскать долги по зарплате от имени ФССП.
На соответствующих поправках в Трудовой кодекс настаивало Министерство труда. Подобный механизм должен создать дополнительные возможности для погашения долгов и не повлечь за собой дублирования полномочий судебных органов трудовыми инспекциями.
Ранее мы писали, что Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат.
Видео: YouTube / United Nations, NBC News
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